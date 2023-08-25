Bu hafta parasını yatırımlara aktaracaklar dikkat! Piyasa genelinde kazanan yatırım araçlarının performansı belli oldu!

Yatırım araçlarının haftalık performanslarına dair rakamlar belli oldu. Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa İstanbul, dolar, euro ve altında haftalık kazançlar ne kadar oldu?

Türkiye ekonomisi için oldukça kritik bir hafta geride kaldı. 24 Ağustos Perşembe günü Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 25’e yükseltmesi yatırım araçlarında büyük fiyat değişimlerinin olmasına neden oldu. Piyasaların kapanmasıyla beraber yatırım araçlarının haftalık fiyat performansları da ortaya çıktı.

BORSA HAFTANIN LİDERİ!

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi’nde yatırım yapan yatırımcılar haftayı pozitif şekilde kapattılar. BIST 100 Endeksi bu hafta en düşük 7.407,94 puanı ve en yüksek 7.902,95 puanı gördükten sonra haftayı 7.716,67 puandan kapattı. BIST 100 Endeksi’nde haftalık kazanç yüzde 2,71 oldu.

ALTIN KAYBETTİRDİ!

Altın fiyatları bu hafta oldukça büyük bir hareketlilik ile karşılaştı. 24 aya gram altın bu hafta yüzde 1,21 oranında değer kaybederek 1.629 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altınındaki değer kaybı ise yüzde 1,22 oldu ve haftanın kapanış fiyatı 10.806 TL oldu. Haftaya 2.710 TL’den başlayan çeyrek altın ise 2.677 TL’ye geriledi.

DÖVİZE MERKEZ BANKASI DARBESİ!

Dolar kurunda bu hafta çok uzun bir zamanın ardından değer kaybı ile kapandı. Merkez Bankası’nın faiz kararının etkisi ile Perşembe günü dolar kuru sert düştü ve bugün bir miktar toparladı. Dolar kurunda haftalık değer kaybı yüzde 2,05 olurken hafta 26,5440 TL seviyesinden kapandı. Euro kurunda ise haftalık değer kaybı yüzde 2,74 olurken fiyat 28,6520 TL’ye geriledi.

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YATIRIM FONLARI KAZANDIRMADI!

Bu hafta yatırım fonlarında kazanç sadece yüzde 0,10 oldu. Bireysel emeklilik fonlarında ise kayıp yüzde 0,77 olarak kayıtlara geçti. Yatırım fonları incelendiğinde haftanın en çok kazandıran fonlarının yüzde 1,58 değer kazanımı ile Kıymetli Maden Fonları olduğu bildirildi.



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