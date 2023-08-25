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Ekonomi Dünyaca ünlü dev bankadan haber geldi! Herkes şaşkına dönerken o banka devinden Türkiye'yi analiz haberi şaşırttı
Ekonomi

Dünyaca ünlü dev bankadan haber geldi! Herkes şaşkına dönerken o banka devinden Türkiye'yi analiz haberi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 18:52:00 - 2023-08-25 18:56:12
Dünyaca ünlü dev bankadan haber geldi! Herkes şaşkına dönerken o banka devinden Türkiye'yi analiz haberi şaşırttı

Dev banka, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı. ABD'li yatırım O banka ise: Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselttik dedi. İngiliz merkezli bankasından ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı diyerek çok konuşulacak tahmin geldi. Herkes tahmin karşısında şaşkına dönerken tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Olumlu bir sürprize attılar sözü herkesi şaşkına çevirdi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının peşinden JP Morgan, Morgan Stanley ve Barclays gibi yabancı bankalar yıl sonu faiz tahminlerini yükseltti. JP Morgan yüzde 35, Morgan Stanley yüzde 30 ve Barclays ise 2023 ve 2024 sonuna kadar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz artışına gitti. Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselterek son 4 senenin zirvesine çıkardı. Bu gelişme sonrası herkes faiz artışının devam edip etmeyeceğini merak ederken yabancı bankalar peş peşe yıl sonu faiz tahminini yükseltti.

JP MORGAN

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yıl sonu faiz tahminini 5 puan artırdı. Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, "Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselttik" dedi.

MORGAN STANLEY

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de faiz tahminini yükseltti. Dev banka, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

BARCLAYS

 Barclays da TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e, 2024 sonuna kadar ise yüzde 35'e yükseltmesini bekliyor.
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Barclays analistleri, bugün yayımladıkları notta, TCMB'nin dünkü kararla büyük ve olumlu bir sürprize imza attıklarını, politika faizinin en çok yüzde 25'e kadar yükseltileceği yönündeki piyasadaki yaygın görüşle çelişen bir adım olduğunu altını çizdi.

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