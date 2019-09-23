Bu hafta oynanacak Süper Lig maçları Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü | Süper lig puan durumu maç sonuçları

Süper Lig 6. Hafta maçları merak ediliyor. Süper Lig 5. Hafta karşılaşmalarıyla alınan toplu sonuçlar sorgulanmakta. Galatasaray son dakikada 3 puandan oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Lider Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bugün Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. Süper Lig Lig 5. Hafta karşılaşması Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasıyla sona erecek. Peki haftaya hangi maçlar var? Süper Lig 6. Hafta Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig 27- 30 Eylül maç fisktürü.

Süper Lig'in ilk dört haftasında 4'te 4 yapan lider Alanyaspor 5. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig 6. hafta maç programı

Süper Lig 6. Hafta maçları merak konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig 6. Hafta maç programı Başakşehir Rizespor maçıyla başlayacak. Başakşehir Rizespor 27 Eylül Cuma günü saat 20:30’da oynanacak. Süper Lig 6. Hafta maçlarında Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Galatarasay Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi saat 20:00’da oynanacak. Yine Süper Lig 6. Hafta maçlarında ikinci derbi var. Bu kez Trabzonspor Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar saat 19:00’da oynanacak. İşte Süper Lig 6. Hafta maç fisktürü:

Süper Lig puan durumu