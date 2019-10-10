Tüm hızıyla devam eden Süper Lig'de bu hafta maçların olmaması futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Normalde 8. hafta maçlarının oynanacağı Süper Lig'de bu hafta maç olmamasının nedeni, sporseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta neden maç yok? Süper Lig maçları ne zaman? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 8. hafta maçları saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maçları hangi kanalda? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü...

Bu hafta neden maç yok?

Süper Lig'e Milli Takımın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçları için kısa bir ara verildi. Maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Süper Lig'de bu hafta milli maç arası olacak. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının 18-21 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanması bekleniyor.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-4 Konyaspor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Sivasspor 3-1 Ankaragücü

Beşiktaş 2-0 Alanyaspor

Gaziantep FK 1-2 Başakşehir

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 8. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu