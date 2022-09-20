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Spor Bu hafta maç yok mu? Süper Lig 8.hafta programı:
Spor

Bu hafta maç yok mu? Süper Lig 8.hafta programı:

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup mücadelesinde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak. Bu sebeple futbolseverler Süper Lig’de 8.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta Süper Lig maçları yok mu?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 22:32:00 -
Bu hafta maç yok mu? Süper Lig 8.hafta programı:

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları sebebiyle toplandı. Peki, bu hafta Süper Lig maçı yok mu?

Bu hafta maç yok mu? Süper Lig 8.hafta programı:

A Milli Takım 22 Eylül Perşembe akşamı Lüksemburg ile 29 Eylül Pazar günü ise Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Süper Lig 8.hafta

1 Ekim Cumartesi

14.30 Kasımpaşa -GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

17.00 MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR

20.00 ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY

2 Ekim Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bıtexen Giresunspor

14.30 Demir Grup Sivasspor-      Atakaş Hatayspor

17.00 Arabam.Com Konyaspor-Hangikredi Ümraniyespor

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

3 Ekim Pazartesi

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Haftayı bay geçen takım: FRAPORT TAV ANTALYASPOR

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