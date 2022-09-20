Bu hafta maç yok mu? Süper Lig 8.hafta programı:
A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup mücadelesinde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak. Bu sebeple futbolseverler Süper Lig’de 8.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta Süper Lig maçları yok mu?
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları sebebiyle toplandı. Peki, bu hafta Süper Lig maçı yok mu?
Bu hafta maç yok mu? Süper Lig 8.hafta programı:
A Milli Takım 22 Eylül Perşembe akşamı Lüksemburg ile 29 Eylül Pazar günü ise Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Süper Lig 8.hafta
1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa -GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
17.00 MKE ANKARAGÜCÜ-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17.00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR
20.00 ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY
2 Ekim Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor-Bıtexen Giresunspor
14.30 Demir Grup Sivasspor- Atakaş Hatayspor
17.00 Arabam.Com Konyaspor-Hangikredi Ümraniyespor
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
3 Ekim Pazartesi
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Haftayı bay geçen takım: FRAPORT TAV ANTALYASPOR