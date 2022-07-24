Milyonlar kabine toplantılarını merakla bekliyor. Son tabine toplantısının ardından yaklaşık bir hafta geçti. Bu sebeple bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı, hangi konuların masaya yatırılacağı araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ağustos ayında mı?

Son kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki toplantının 1 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının tarihine ilişkin bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Toplantı tarihi yaklaştıkça gündem maddeleri de şekillenecektir.