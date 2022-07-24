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Yaşam Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ağustos ayında mı?
Yaşam

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ağustos ayında mı?

Kabine toplantıları vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bu sebeple bir sonraki kabine toplantısının ne zaman hangi gün gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ayın kaçında yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 17:39:00 -
Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ağustos ayında mı?

Milyonlar kabine toplantılarını merakla bekliyor. Son tabine toplantısının ardından yaklaşık bir hafta geçti. Bu sebeple bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı, hangi konuların masaya yatırılacağı araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ağustos ayında mı?

Son kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki toplantının 1 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının tarihine ilişkin bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Toplantı tarihi yaklaştıkça gündem maddeleri de şekillenecektir.

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