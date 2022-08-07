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Yaşam Bu hafta hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu:
Yaşam

Bu hafta hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu:

Bu hafta hava yağmurlu mu olacak? Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, Ankara İzmir İstanbul hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-07 19:05:00 -
Bu hafta hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu:

Yeni haftayla birlikte pek çok il için yağış uyarısı yapıldı. Peki, 8 Ağustos hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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