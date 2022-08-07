Yeni haftayla birlikte pek çok il için yağış uyarısı yapıldı. Peki, 8 Ağustos hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? 8 Ağustos hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.