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Gündem Bu hafta hava nasıl olacak?
Gündem

Bu hafta hava nasıl olacak?

Alınan son bilgilere göre, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı , hafta ortasından itibaren ise yağışların etkisini yitireceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 04:57:00 -
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçecek.

Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bu hafta başı kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olacak yağışların çarşamba gününden itibaren azalarak yurdun kuzey doğusu ile güney batısında etkili olacığı belirtiliyor.

Perşembe gününden itibaren ise yağışlı havanın yurdu terk edeceği ve ülke genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği belirtildi.

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