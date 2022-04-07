Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32.hafta maçları hakemleri
Süper Lig’in 32.haftasında heyecan 8 Nisan Cuma günü başlayacak. Futbolseverler haftanın maçlarını ve hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Futbolseverler, Süper Lig’de 32.hafta programını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta kimin maçı var?
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 32.hafta maçları hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da konuk edecek.
10 Nisan Pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.