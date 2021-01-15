Bu hafta hangi maçlar saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları
Süper Lig haftanın maçları | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda ligden takım düşmedi. 1. Lig’den gelen ekiplerle birlikte Süper Lig’de 21 takım mücadele etmeye başladı. Süper Lig’de 18. hafta geride kalırken 19. hafta maçları araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig 19. hafta
Süper Lig'in 19. haftası bu akşam oynanacak Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. 19. haftayı bay geçen ekip ise Aytemiz Alanyaspor olacak.
Bu hafta hangi maçlar saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları
15 Ocak Cuma
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Süper Lig puan durumu