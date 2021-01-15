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Spor Bu hafta hangi maçlar saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları
Spor

Bu hafta hangi maçlar saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları

Süper Lig haftanın maçları | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda ligden takım düşmedi. 1. Lig’den gelen ekiplerle birlikte Süper Lig’de 21 takım mücadele etmeye başladı. Süper Lig’de 18. hafta geride kalırken 19. hafta maçları araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig 19. hafta

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:01:00 -
Bu hafta hangi maçlar saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları

Süper Lig'in 19. haftası bu akşam oynanacak Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. 19. haftayı bay geçen ekip ise Aytemiz Alanyaspor olacak.

Bu hafta hangi maçlar saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları

15 Ocak Cuma

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Süper Lig puan durumu

 

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