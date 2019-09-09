Bu hafta çok önemli! Dolar yeni güne nasıl başladı?

TCMB faiz kararının geleceği yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,71 seviyesinden başladı.

Dolar/TL güne 5.7064/5.7104’ten başladı. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Ağustos ayını küresel resesyon beklentileri, artan Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle 5.83'ten kapayan dolar/TL geçtiğimiz hafta ABD ile Çin'in yeniden müzakerelere başlayacağını açıklaması ve beklenenden olumlu gelen enflasyon verisinin etkisiyle 5.65'e kadar geriledi.

Geçen cumaya da 5.65-5.70 lira aralığında başlayan dolar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının ardından 5.72 liraya kadar yükseldi. Politik gerilim endişesi TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı. Dolar böylece geçen haftay 5.71 liradan tamamladı.

Geçen hafta bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da merakla bekleniyordu. 17-18 Eylül'de yapılacak 'faiz toplantısı' öncesi Powell'ın açıklamaları ilgiyle dinlendi ancak Fed Başkanı özenle hazırladığı konuşmasında piyasaları hareketlendirecek bir mesaj vermemeye büyük gayret gösterdi. Başarılı da oldu. Powell'ın açıklamalarının kur veya altın fiyatlarına önemli bir etkisi olmadı.

Bu hafta piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez Bankası PPK'nın faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılsa da indirimin ne seviyede olacağı merakla bekleniyor. Şu anda piyasada öne çıkan beklenti 250-275 baz puanlık bir indirim gelmesi yönünde.