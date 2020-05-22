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Ekonomi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:26:56 -
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,55, dolar/TL yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 100.896,80, en yüksek 103.306,72 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artarak 103.024,34 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,55 kayıpla 380,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,52 azalışla 2.526,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 617,00 liraya geriledi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 1,45 değer kaybıyla 6,8150 lira ve avro yüzde 0,88 azalışla 7,4280 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,41, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,16 ile hisse senedi fonları oldu.

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