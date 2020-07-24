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Ekonomi

Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:29:16 -
Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram satış fiyatı yüzde 4,91, avro/TL yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,28 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 117.160,50, en yüksek 120.585,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 artarak 119.201,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. Geçen hafta 648,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kaybederek 6,8490 liraya geriledi, avro ise yüzde 1,38 artışla 7,9570 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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