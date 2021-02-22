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Gündem Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Gündem

Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Bilim Kurulunda alınan tavsiye kararları Kabine Toplantısından çıkan kararları etkilemekte. Koronavirüs salgını çerçevesinde Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Söz konusu toplantının tarihi, mart ayındaki aşamalı normalleşme öncesi merak edilmeye başlandı. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 15:04:00 -
Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla beraber mart ayı itibariyle il bazlı olarak bazı kararların alınabileceği belirtilmişti.

Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli tavsiye kararları alınmakta. Söz konusu toplantı, belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda alınan tavsiye kararları Kabine toplantısında Bakan Koca tarafından iletilmektedir.

Bu hafta Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Kısıtlamaların 1 Mart tarihi itibariyle bazı illerde kademeli olarak hafifletilebileceği belirtilmişti. Bu açıklamaların ardından Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağı merak edilmeye başlandı. Bilim Kurulu’nun toplanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak illerin tespiti için bu hafta ya da en geç 1 Mart tarihinde toplantının gerçekleştirileceği bekleniyor.

Bu hafta toplantının yapılacak olması durumunda Çarşamba ya da Perşembe günü Bilim Kurulu’nun toplanması ön görülüyor.

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