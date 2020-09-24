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Aktüel Bu hafta 7 film vizyona girecek
Aktüel

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Eylem Kaftan'ın yönettiği ve başrolünde Meryem Uzerli'nin oynadığı "Kovan" yarın izleyici ile buluşacak - Joe Lujan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ölümsüzlerin Savaşı", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday - 19. yüzyılın büyük roman yazarlarından Charles Dickens'ın ünlü eserinden uyarlanan "David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi", David Copperfield'ın yeryüzünde kendine bir yer edinme çabasını anlatıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:00:40 -
Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı; Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu ve Dizem Kaftan'ın rol aldığı "Kovan", yarın izleyici ile buluşacak.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen Eylem Kaftan'ın ilk uzun metrajlı filmi "Kovan", annesinin hastalığı üzerine Almanya'dan Artvin'e gelip arıcılıkla uğraşmaya başlayan bir kadının hikayesini konu alıyor.

İstanbul galası 22 Ekim 2019'da Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirilen film; Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ödülü, Malatya Film Festivalinde "En İyi Yönetmen Ödülü", Kayseri Film Festivalinde "En İyi Görüntü Ödülü" almıştı.

- "Randıman"

Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yağmur Ün, Kerim Aydemir ve Feriha Eyüboğlu'nun rol aldığı "Randıman" adlı filmi, Mehmet Hoşnut yönetti.

Komedi türündeki yapım, çalıştığı reklam ajansının önemli bir işi için çocukluğunun geçtiği ve fındık tarlalarında büyüdüğü Ordu'ya giden genç bir kızın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

- "Cin Baskını"

Kadir Genç'in yönetmenliğini üstlendiği; Yağmur Çapal, Neslişah Ertürk, Göknil Gök ve Uğur Elaldı'nın oynadığı yerli korku filmi "Cin Baskını", okul arkadaşının başarılarını kıskanan bir kızın ona karşı farklı büyülere başvurmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

- "Ölümsüzlerin Savaşı"

Eric Roberts, Mindy Robinson, Bill Oberst Jr. ve Ronnie Nanos'ın başrollerinde yer aldığı "Ölümsüzlerin Savaşı", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Joe Lujan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, müttefik haline gelen Trikalypse ile isyancıların, hüküm süren Dominion'a karşı verdikleri özgürlük savaşını beyaz perdeye taşıyacak.

- "Sekiz Yüz"

Çinli yönetmen Hu Guan imzası taşıyan "Sekiz Yüz"ün başrollerinde Zhi-zhong Huang, Zhang Junyi, Hao Ou ve Wu Jiang gibi isimler yer alıyor.

Çin'de büyük bir gişe başarısı elde eden aksiyon ağırlıklı dönem filmi, 1937 yılında Şangay'da kendilerini sıkıştıran Japon ordusuna karşı savaşan 800 Çin askeri ve sivilin hikayesini anlatıyor.

- "David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi"

19. yüzyılın en büyük roman yazarlarından Charles Dickens'ın ünlü eserinden uyarlanan "David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi", doğumundan itibaren belli başlı talihsizlikler geçiren ve türlü badireler atlatan David Copperfield'ın, yeryüzünde kendine bir yer edinme çabasını anlatıyor.

Başrollerinde Dev Patel, Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton ve Ben Whishaw'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor.

- "Ormandaki Cadı"

Hannah Kasulka, Craig Arnold, Sasha Clements, Corbin Bleu ve Alexander De Jordy'in rol aldığı "Ormandaki Cadı" adlı filmin yönetmenliğini Jordan Barker üstlendi.

Korku ve gerilim türündeki yapımın hikayesi; üniversite öğrencisi Jill ve arkadaşlarının çıktıkları kış tatilinde yaşanan gerilimli olaylar etrafında şekilleniyor.

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