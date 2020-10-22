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Aktüel Bu hafta 4 film vizyona girecek
Aktüel

Bu hafta 4 film vizyona girecek

Bu hafta "Dengesiz", "Son Kale Hacıbey", "Bay Link: Kayıp Efsane" ve "El-Zebir" filmleri seyircilerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:23:11 -
Bu hafta 4 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 4 film vizyona girecek.

Derrick Borte'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Oscar ödüllü Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Anne Leighton ve Jimmi Simpson'un başrolleri paylaştığı "Dengesiz", sinemaseverlerle buluşacak.

Senaryosunu Carl Ellsworth'un kaleme aldığı gerilim ve aksiyon türündeki film, yoğun trafikte yaşadıkları sözlü tartışma sonrası bir adamın peşine takılmasıyla kendisini dehşet bir kovalamacanın içerisinde bulan Rachel'in hikayesini anlatıyor.

- "Son Kale Hacıbey"

Deren Talu, Aleksandr Sokolov ve Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı "Son Kale Hacıbey", Osmanlı'nın son kalesi Hacıbey'de kılıçların gölgesindeki bir savaş ve aşk hikayesini ele alıyor.

Film, 18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Osmanlı ve Tuna Siçi Kazaklarının Hacıbey Kalesi için verdiği mücadeleye odaklanıyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinde çekilen, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan ortak yapımı tarihi, savaş ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Konstantin Konovalov gerçekleştirdi.

- "Bay Link: Kayıp Efsane"

"Bay Link: Kayıp Efsane", uzun zamandır haber alamadığı yakınlarını arayan Mr. Link ve ona bu serüvende eşlik eden kaşif Sir Lionel Frost ile maceraperest Adelina Fortnight'ın hikayesini minik seyircilerle buluşturuyor.

Bu yıl Golden Globe'da "En İyi Animasyon" ödülünü alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Chris Butler gerçekleştirdi.

Haftanın animasyon türündeki tek filmi "Bay Link: Kayıp Efsane", vizyonda 3D seçeneğiyle de izlenebilecek.

- "El-Zebir"

Korku türündeki yerli film "El-Zebir", çocukluğunda yaşadığı kötü olayların düğününün arifesinde nüksetmesi sonucu Tuğba'nın yaşadıklarını konu ediniyor.

Sinan Uzun'un yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Kara, Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç ve Cemal Aşkın Alpçetin yer alıyor.


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