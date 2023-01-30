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Medya Bu hadsiz kendini ne zannediyor! Rasim Ozan'dan skandal "seçim" çıkışı
Medya

Bu hadsiz kendini ne zannediyor! Rasim Ozan'dan skandal "seçim" çıkışı

Ağzı bozuk yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, "İnanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" herzelerini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 14:01:00 -
Bu hadsiz kendini ne zannediyor! Rasim Ozan'dan skandal "seçim" çıkışı

Ağzı bozuk yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, "İnanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" herzelerini yumurtladı.

Kendisini bir halt zanneden Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmasından sonra gündeme gelen iddiaları yorumlarken yerel seçimlerle ilgili de ilginç bir iddiada bulundu. Kütahyalı, "devreye girmesi" halinde İstanbul ve Ankara’yı, "CHP’nin alamayacağını" savundu.

Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

“Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim, İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı. Tamam mı! Bunu da söylüyorum, bunu da herkes bilir. İstanbul ve Ankara’da iktidar değişmezdi. Net!”

Kütahyalı'nın sözleri üzerine spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Ne alakası var bunun iktidarla?" diye araya girerken, sunucu Ertem Şener de, "Konuyu kapatalım" dedi. 

 

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