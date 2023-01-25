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Gündem Bu haberleri yaparken ne içiyorsunuz? Affetse 'seçim', affetmese 'geçim'
Gündem

Bu haberleri yaparken ne içiyorsunuz? Affetse 'seçim', affetmese 'geçim'

'Millet vergilerden, borçlardan geçinemiyor' diyenler, devlet vatandaşın borcunu affedince de durumdan memnun kalmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 17:00:00 - 2023-01-25 17:02:06
Bu haberleri yaparken ne içiyorsunuz? Affetse 'seçim', affetmese 'geçim'

Af konusu gündemde yokken 'millet vergilerden, borçlardan geçinemiyor' diyenler, devlet vatandaşın borcunu affedince 'seçim nedeniyle' diyor.

Konuyla ilgili Birgün gazetesinde ilginç bir haber yayımlandı.

"Affın sebebi seçimde ek kaynak yaratmak" başlıklı haberde şu iddialara yer verildi:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açıklanan vergi affı paketi, bütçede kaynağı olmayan EYT ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemeler için kaynak yaratabilir. Yeni düzenleme ile 300 milyarlık ek kaynak yaratılabileceğine dikkat çeken Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, "6 milyon yurttaşa dokunacak. Seçime giderken iktidarın elini rahatlatır." görüşünü dile getirdi."

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor!Hangi borçlara yapılandırma var?
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor!Hangi borçlara yapılandırma var?

Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi affı geliyor!Hangi borçlara yapılandırma var?

 

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