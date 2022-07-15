Bu haberler ibret olsun! Davutoğlu'nun gazetesi yalanını itiraf etti

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'den ayrılan ve Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi Karar kendi kendini tokatladı.

Dün "gece görüşlü helikopterler ne oldu" diye yazan Karar, bugün yangında gece görüşlü helikopter kullanıldığını yazdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterlerimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız." sözlerine "Bu yangınlara gece müdahale edecek helikopterlerinizi envanterinize kaydedildi mi edilmedi mi?" şeklinde cevap veren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın açıklamalarını manşete çeken Karar "Gece görüşlü helikopterler ne oldu" cümlesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi, Muğla'nın Datça ilçesinde kontrol altına alınan gece görüşlü helikopterlerin kullanıldığını ise bugünkü "Gece görüşlü helikopterler nihayet yangın bölgesinde" başlığıyla haberleştirdi.

Karar'ın bu tutumu "Kendi kendilerini tokatladılar" şeklinde yorumlandı.