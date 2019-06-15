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Bu haberi okuduktan sonra evinizden limon sabununu eksik etmeyeceksiniz?

Cilt sağlığınız için bitkisel bir sabun arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, ev yapımı limon sabunu...

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:23
Bu haberi okuduktan sonra evinizden limon sabununu eksik etmeyeceksiniz?

Akne sorunu yalnızca ergenlik döneminde kabus haline gelmez. Bu problem ileriki yaşlarda da gözlenebilir. Böyle durumlarda kozmetik ürünlere değil bitkisel çözümlere göz atmak çok daha iyi olacaktır. Limon sabunu, cilt sağlığı için son derece faydalı bir üründür. Arzu ederseniz limon sabununu satın alabilirsiniz. Tamamen doğallığından emin olmak istiyorsanız; evde kendi limon sabununuzu hazırlayabilirsiniz.

Limon sabununun faydaları nelerdir?

Akne sorununa iyi gelir

Limon sabunu ile cildinizi düzenli olarak yıkadığınızda akne sorununuzdan hızlıca kurtulmanız mümkün.

Tazelik sağlar

Sabahları yüzünüzü limon sabunu ile yıkarsanız; cildiniz ferahlar, gözenekler açılır.

Siyah noktaları ortadan kaldırır

Limon yağından yapılan bu sabun siyah noktalarla baş etmenize yardımcı olur.

Nasırla savaşır

Limon sabunu el ve ayaklardaki nasırlarla mücadele konusunda son derece faydalıdır.

Ph dengesini korur

Limon sabunu cildin ph dengesini korumaya yardım eder.

Çillerin artmasına engel olur

Doğal bir antiseptik olan limon sabunu çillerin kaybolmasına, yenilerini oluşmasına engel olur.

Limon sabunu nasıl bulunur?

Limon sabununu güvendiğiniz bir aktardan temin edebilirsiniz. Arzu ederseniz bu sabunu evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı limon sabunu nasıl yapılır?

  • 1,5 su bardağı rendelenmiş keçi sütü sabunu ya da shea yağı
  • 6 damla limon yağı
  • 1 su bardağı kurutulmuş limon kabuğu rendesi 

Sabun rendesini ya da shea yağını mikrodalga fırında eritin. Bunun için yaklaşık 2 dakika yeterli olacaktır.

Sabun ya da yağ eridikten sonra karışıma limon yağı ve limon kabuğu rendesini ekleyip güzelce karıştırın.

Ardından karışımı sabun kalıplarını boşaltın.

2-3 saat sonra sabununuz donmuş olacaktır.

Arzu ederseniz sabununuza E vitamini yağı ve zeytinyağı da ilave edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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