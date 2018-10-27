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Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi uyardı: 360 TL fazla maaş alabilirsiniz

Uzmanlar, yeni emekli olacakları uyardı: 2018 yılında emekli olmayı hak edenler acele etmesin. 2 ay sonra, yani 2019 Ocak ayında emekli dilekçelerini vermeleri durumunda kendilerine daha fazla emekli maaşı bağlanır.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:56
Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi uyardı: 360 TL fazla maaş alabilirsiniz

Emeklilik hayali kuranlar en çok ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartlarını sağlayarak emekliliğe hak kazanan SSK ve Bağkur sigortalılarının emeklilik dilekçelerini verecekleri tarih, bağlanacak emekli aylığının tutarında belirleyici oluyor.

İki dönem var

Emekli aylığı, ortalama aylık kazanç tutarı ile aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor. Posta'da yer alan habere göre, hesaplanan aylık, yılın ilk altı aylık döneminde emekli olunması halinde emekli aylıklarına ocak döneminde yapılan zam oranı kadar, yılın ikinci altı aylık döneminde emekli olunması halinde ise öncelikle ocak dönemi, sonra temmuz döneminde yapılan zam oranı kadar artırılıyor.

Güncelleme katsayısı

Ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı maaş tutarını belirliyor. Güncelleme katsayısının ne olacağı da enflasyona ve büyüme hızına bağlı. Mevcut veriler 2019'da güncelleme katsayısının bu yıl yapılan zammın üzerine çıkacağını gösteriyor. Bunda enflasyonun yılı yüzde 20'nin üzerinde tamamlayacak olması etkili.

90-360 liralık artış

Bu nedenle uzmanlar, yeni emekli olacakları uyarıyor: "2018 yılında emekli olmayı hak edenler acele etmesin. 2 ay sonra, yani 2019 Ocak ayında emekli dilekçelerini vermeleri durumunda kendilerine daha fazla emekli maaşı bağlanır. Aylıklarda yüzde 6-7 yani 90 lira ila 360 lira arasında bir artış olur. Bu şekilde 2 ay kaybınız olsa da ömür boyu fazla maaş alacaksınız."

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:56
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