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Bu habere dikkat! İstanbul'da bu gece 3 köprü araç trafiğine kapatılacak

UKOME'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:41
Bu habere dikkat! İstanbul'da bu gece 3 köprü araç trafiğine kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

UKOME yazılı açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünden Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 22 Kasım 2018 Perşembe günü (bu gece), 02.30 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü kullanacak olan sürücü ve yayaların, bu gece 02.30'dan 03.30'a kadar Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor" denildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:41
  1. İstanbul
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Haliç
  4. Galata
  5. Galata Köprüsü
  6. Unkapanı köprüsü
  7. Haliç Metro Köprüsü

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