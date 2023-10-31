Bu habere çok sevinecekler! MEB bakanından özel okul öğretmenlerine müjde
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin merakla beklediği düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin merakla beklediği SGK primi gibi sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Tekin, söz konusu problemlerle ilgili Bakanlar Kurulu'nda konuşma yaptığını ve sorunların çözüleceğini söyledi.
Bakan Tekin, “Özel Okullardan çalışan öğretmenlerin SGK pirimi gibi sorunlarını Bakanlar Kurulunda gündeme getirdim, inşallah çözeceğiz.” dedi.
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