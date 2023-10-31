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Gündem

Bu habere çok sevinecekler! MEB bakanından özel okul öğretmenlerine müjde

Yeniakit Publisher
2023-10-31 15:38:00 - 2023-10-31 15:53:05
Bu habere çok sevinecekler! MEB bakanından özel okul öğretmenlerine müjde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin merakla beklediği düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin merakla beklediği SGK primi gibi sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Tekin, söz konusu problemlerle ilgili Bakanlar Kurulu'nda konuşma yaptığını ve sorunların çözüleceğini söyledi.

Bakan Tekin, “Özel Okullardan çalışan öğretmenlerin SGK pirimi gibi sorunlarını Bakanlar Kurulunda gündeme getirdim, inşallah çözeceğiz.” dedi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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Yorumlar

asim keskin

öze okullar tamemen kaldirilmali. Cükü bu okulardan mezun olanlarin tamami bu ülkeninasina bela oluyorlar. Eski sinavla yatili okul sistemi yeniden getirilmelidir. Ana-babasini terbiye edemegigi zibidielri ögretmenler bir güüzel terbiye etsin.

Yirmi Yıldır

Yönetenler inşallah,cek,cak,ceğiz,cağız ile idare etti. Hedef 2053 ve 2071 diyorlar. Hedef 2023 dediler ve ben emekli maaşımla açlık çekiyorum. Bundan sonra size oy verirsem gök girsin kızıl çıksın.
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