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Gündem Bu haber uçuşu olan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor
Gündem

Bu haber uçuşu olan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 22:55:00 - 2021-04-13 22:57:56
Bu haber uçuşu olan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor

Türk Hava Yolları, Coronavirus tedbirleri kapsamında alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.


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