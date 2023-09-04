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Spor Bu haber Lucas Torreira'nın moralini bozacak
Spor

Bu haber Lucas Torreira'nın moralini bozacak

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:30:00 - 2023-09-04 20:32:22
Bu haber Lucas Torreira'nın moralini bozacak

Uruguay Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı ilk iki maçın aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira kadroya alınmadı.

Uruguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Marcelo Bielsa, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı, Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı ilk iki maç için milli takım kadrosuna dahil etmedi. Ayrıca, deneyimli oyuncular Luis Suarez ve Edinson Cavani de kadroda yer almadılar.

Bu sırada, bonservisi Trabzonspor'da bulunan ve sezon başında Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez ise milli takım kadrosuna seçildi.

 

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