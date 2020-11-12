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Siyaset Bu haber 'Atatürkçü' Kemal ve 'Ülkücü' Meral Akşener'e gelsin! Diyarbakır'da HDP binasında terör ajandası
Siyaset

Bu haber 'Atatürkçü' Kemal ve 'Ülkücü' Meral Akşener'e gelsin! Diyarbakır'da HDP binasında terör ajandası

Diyarbakır'da polisin HDP binasında yaptığı aramada gizli bölmeye saklanmış çinde birçok terör saldırısının faili PKK'lıların isimleri, kod adları ve yakınlarının numaraları bulunan ajanda ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:26:00 - 2020-11-12 13:33:24
Bu haber 'Atatürkçü' Kemal ve 'Ülkücü' Meral Akşener'e gelsin! Diyarbakır'da HDP binasında terör ajandası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararına istinaden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince, HDP il ve Yenişehir ilçe binasında 22 Ekim'de gerçekleştirilen aramada ele geçirilen dokümanlara ilişkin inceleme sürüyor.

Partinin il binasında gizli bir bölümde saklanan, bazı HDP yöneticilerinin "Seçilmiş delegelerimizin isimleri var" dediği ajandada, aralarında terörden arananlar listesinde bulunan ve etkisiz hale getirilenlerin de olduğu bazı PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı belirlendi.

İsimleri çıkan teröristler

Ajandada yapılan incelemede, terörden arananlardan listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde "orta saha sorumlusu" "Azat Farkin" kod adlı Nevzat Gündüz ve yeşil kategoride bulunan 2016 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen bombalı saldırının planlayıcısı olarak aranan "Serhıldan" kod adlı terörist Hakan Kızıl ile halen aranan gri kategoride yer alan ve 2015'te Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırının faillerinden "Hakkı Amed" kod adlı Uğur Yakışır ve yakınlarının bilgilerinin yer aldığı tespit edildi.

Çukur saldırılarının sorumluları da var

Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bağlar ilçesinde 2015 ve 2016'da PKK'lı teröristlerce çukur kazılarak, barikat kurularak gerçekleştirilen saldırıların sorumlularından  "Munzur Batman" kod adlı Bedrettin Toğrap, "Çiyager Harun" kod adlı Cihat Türkan, "Farkin Demhat" kod adlı Hakan Özünlü ile terörist Uğur Burakmak'ın adının da ajandada olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristler

Teröristlerin isimleri, kod adları ve yakınlarına ait telefon numaralarının yer aldığı ajandada, farklı tarihlerde gerçekleştirilen terör saldırılarının faillerinden olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerden şu isimler bulunuyor:

"2015 yılında Diyarbakır'da iki polisin şehit edildiği, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü saldırıların faillerinden 'Bahoz Cudi' kod adlı Mahsum Gürkan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis ekibine roketatarlı saldırının faili olarak aranan 'Numan Gabar' kod adlı Ferhat Karaduman."

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il binasında 22 Ekim'de yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda doküman ele geçirilmiş, incelenen ajanda ve dokümanlarda, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan teröristlerin listesi, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze işlemleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı belirlenmişti.

2 HDP'li tutuklandı

Gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partiliden Ceylan ve bir partili tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar

Meral jinik

Meral Akşener in kahvaltı listesinden ismi yokmu? Kılıçdaroğlu nün kod adı Acaba nedir ?
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EFE

MASON İŞBİRLİKÇİSİ meral'DEN ASLA ÜLKÜCÜ OLMAZ, OLSA OLSA, İYİ BİR TÜRKÜCÜ OLUR.
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