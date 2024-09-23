Bu gurur Otokar'ın! Törenle banttan indirdi!

Otokar, Türkiye’nin taşımacılık sektörüne yön veren iki önemli modelinin başarılarını aynı gün kutladı. Turizm, servis ve şehir içi taşımacılığında 20 yılı aşkın süredir 'Yolların Sultanı' olarak anılan Sultan otobüsünün 30.000’incisini Sakarya’daki fabrikada düzenlenen özel bir törenle üretim bandından indi. Aynı törende, hafif kamyon segmentinin güçlü temsilcisi Otokar Atlas’ın 5.000’incisi de üretildi. Törene, Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar Genel Müdür Yardımcıları ve çalışanlar katıldı.

Yolcu taşımacılığının Sultanı

2002 yılında Otokar ürün ailesine eklenen Sultan otobüsler, satışa sunulduğu ikinci yılında Navigo ismiyle ihracat yolculuğuna başladı. 15 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en çok satan küçük otobüs markası olan Sultan, Fransa, Belçika ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de kendi sınıfının en çok tercih edilen otobüsü konumunda. Otokar’ın mühendislik ve işçiliğinin gurur veren ürünü Sultan otobüsleri, bugün Avrupa başta olmak üzere 40'tan fazla ülkede her gün milyonlarca yolcuyu taşıyor.

Gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan Otokar Sultan, uzun yıllardır küçük otobüs segmentinde fark yaratıyor. Sultan’ın 7.2 metreden 9.2 metreye kadar uzanan farklı uzunluk ve yolcu taşıma kapasitesine sahip modelleri hem turizm ve servis taşımacılığında hem de şehir içi ulaşımda tercih ediliyor. İspanya ve İtalya’da da sınıfının en çok tercih edilen otobüslerinden biri olan Sultan, dış tasarımındaki şıklığın yanı sıra yenilenen iç tasarımıyla da şoför ve yolcularına konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor. Sultan düşük işletme maliyetleri, yüksek performansı ve sürüş güvenliğiyle de fark yaratıyor.

Ticaretin güçlü kahramanı Atlas

Otokar, Atlas kamyon ailesinin 5.000’inci üyesini de aynı gün törenle banttan indirdi. 8,5, 11, 12 ve 15 tonluk araç ailesine sahip olan Atlas, 11 yılı aşkın süredir hafif kamyon segmentinin en iddialı araçları arasında yer alıyor. Güç ve konforun yanında sunduğu yüksek taşıma kapasitesi ve donanım özellikleriyle farklı iş kollarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Otokar Atlas, düşük işletme giderlerinin yanında yüksek performansı ile verimli bir taşımacılık deneyimi vadediyor. Otokar, ferah ve modern iç kabiniyle sürücü dostu bir deneyim sunan Atlas kamyonlarda 4 yıl/sınırsız kilometre garanti sunuyor.