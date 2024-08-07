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Gündem Bu görüntüler Türkleri ayağa kaldırdı! Çin'de Uygur Türk'üne yapılana bakın
Gündem

Bu görüntüler Türkleri ayağa kaldırdı! Çin'de Uygur Türk'üne yapılana bakın

Yeniakit Publisher
2024-08-07 09:37:00 -

Kocası Çin hükümeti tarafından toplama kamplarına gönderilen bir Uygur Türkü kadının evine, "kardeş aile" adı altında 3 Çinli erkek yerleştirildi. Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

 Cem Kaya 

Görüntülerde, çaresiz ve yalnız bırakılan Uygur kadının evine yerleştirilen Çinli erkeklerin varlığı, hem Uygur halkının maruz kaldığı zulmü gözler önüne serdi hem de insan hakları ihlallerini bir kez daha gündeme getirdi.

 

Bu gelişmeler, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok kişiyi ayağa kaldırdı. İnsanlar, Uygur Türkü kadının yaşadığı bu trajik durum karşısında tepkilerini dile getirirken, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını kınadı.

Bu tür insanlık dışı uygulamalara karşı uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.
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Yorumlar

Uğur

Ülkemizde de CHP'li zengin burjuvazi ve onlarla işbirliği edenler her kadını kendilerine köle kadın ettiler, her kadının başına birkaçar tane zengin erkek iş arkadaşı ve şef ve diğer âmir ve patron diktiler.
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