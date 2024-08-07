Bu görüntüler Türkleri ayağa kaldırdı! Çin'de Uygur Türk'üne yapılana bakın

Cem Kaya

Görüntülerde, çaresiz ve yalnız bırakılan Uygur kadının evine yerleştirilen Çinli erkeklerin varlığı, hem Uygur halkının maruz kaldığı zulmü gözler önüne serdi hem de insan hakları ihlallerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu gelişmeler, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok kişiyi ayağa kaldırdı. İnsanlar, Uygur Türkü kadının yaşadığı bu trajik durum karşısında tepkilerini dile getirirken, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını kınadı.

Bu tür insanlık dışı uygulamalara karşı uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

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