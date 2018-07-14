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Bu görüntüler tarih oluyor! Frigorifik araç şartı geliyor

Türkiye'de görmeye alıştığımız açık kasalı araçlarla sebze-meyve taşımacılığı tarihe karışıyor. 1 Ocak 2019'a kadar belirli iç sıcaklık ve nem şartına sahip belgeli frigorifik araçlar olması şartı aranacak.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:13
Bu görüntüler tarih oluyor! Frigorifik araç şartı geliyor

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebze taşıma sırasında oluşan zayi oranının düşürülmesi ve bu yolla gıda enflasyonunun önlenmesi için çalışma yürütüyor.

MEYVE SEBZE TAŞIYAN ARAÇLARA ÖZEL KRİTERLER

Bakanlık tarafından getirilen, "ürünlerin soğutmalı frigorifik araçlarda taşınması" şartı çerçevesinde bu araçların belirlenen iç sıcaklık ve nem şartlarını taşıması gerekiyor. Araçlar, aranan kriterler çerçevesinde, TSE tarafından muayene ve test edilerek belgelendirilecek.

BELGE ŞARTI

Frigorifik araçlar için 1 Ocak 2019'a kadar TSE'den söz konusu belgenin alınması gerekiyor. Bu yöndeki hazırlıklarını tamamlayan TSE, söz konusu araçlara yönelik test ve belgelendirme işlemlerine başladı. Araçların belirtilen şartlara uygunluğu TSE tarafından 3 yıllık periyotlarla belgelendirilecek.

ARAÇLAR MUAYENE ETTİRİLECEK

Taşımacılar, TSE bünyesinde 44 ilde faaliyet gösteren kontrol merkezlerine giderek, araçlarını muayene ettirebilecek. Yapılan kontrollerle amacına uygun olmayan araçların kullanılması önlenerek, ürün kalitesinin korunması sağlanacak.

 

ARANACAK ŞARTLAR

Frigorifik araçların taşıması gereken kriterler şöyle:

Araçlardaki yalıtımlı ekipmanın iç ve dış yüzeyinde herhangi bir yıpranma, delinme veya çatlak bulunmayacak.

Kapıları kapatıldığı zaman yalıtımlı ekipman içine herhangi bir ışık sızıntısı olmayacak.

Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını 0-14 derece tutabilecek mekanik cihazlar bulunacak.

Yalıtımlı ekipmanda sıcaklık ve nem takip cihazı yer alacak.

Çabuk bozulan gıdaların taşındığı "ATP Belgesi"ne sahip araçların, soğutma/ısıtma ekipmanıyla sıcaklık/nem takip cihazının bulunması durumunda bu şartları karşıladığı kabul edilecek. Malların üretim yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme ve ambalajlama tesisine taşınmasında kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılabilecek.

 

DEPOLAR TSE ŞARTLARINA UYACAK

Öte yandan, ürünlerin yer alacağı soğuk hava depolarında da TSE tarafından belirlenmiş standartlar aranacak. Bu depolar, malların bozulmasına veya kalite kaybına yol açmayacak şekilde ısı ve nemli ortama sahip olacak.

Gıda enflasyonuna yol açan nedenler arasında, yaş meyve ve sebzede üretim sonrası oluşan kayıplar yer alıyor. Ülkedeki yaş ve meyve üretiminin yüzde 25-40'ı üretim-dağıtım-tüketim zincirinde zayi oluyor. Bu kaybı önlemek için meyve ve sebzelerin üretimden satış aşamasına kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:13
  1. meyve-sebze taşımacılığı
  2. açık kasalı araçlar
  3. TSE

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