'Geldi, geliyor' deniyordu, meğer Fenerbahçe teklif bile yapmamış
Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Güney Koreli stoperle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kim Min-jae adı gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin eski stoperinin menajerini İstanbul'a çağırdığı ve görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Kim Min-jae'nin transfer kararı son derece net. Güney Koreli stoper, Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor.
Haberde Fenerbahçe'den de Kim Min-jae'ye henüz bir teklif yapılmadığı da aktarıldı. Sözleşmesi 2028'e kadar devam eden futbolcunun an itibarıyla mukavelesi bitene kadar kulüpte kalmaya devam etmek istediği belirtildi.
