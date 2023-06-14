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Yaşam Bu görüntüler Kahramanmaraş'ta çekildi! Bu gizemli cismin sırrı ne?
Yaşam

Bu görüntüler Kahramanmaraş'ta çekildi! Bu gizemli cismin sırrı ne?

Yeniakit Publisher
2023-06-14 15:56:00 -

Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi.

Kahramanmaraş semalarında dün akşam saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görüntülendi.

Kahramanmaraş şehir merkezinde birkaç vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tanımlanamayan cisim dikkat çekti. Şehrin batı kesimlerinin semalarında görüntülenen cismin ne olduğu merak konusu oldu.

Bazen parlak, bazen de koyu renge bürünen yuvarlak cisim bir müddet aynı konumda bekledi. Sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen cisim, bir müddet sonra kayboldu.

Kamera kaydı alan vatandaşlar, “Kahramanmaraş’ta bu görüntü nedir. Ufo var. Bir büyüyor bir küçülüyor gibi. Şu anda belirleyemediğimiz bir ışık var, bunun ne olduğunu tam olarak kestiremedik. Hareket ediyor gibi. Dönen bir cisim olduğu anlaşılıyor. Yerinde sabit bir şekilde dakikalardır aynı konumda” ifadelerini kullandı.
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