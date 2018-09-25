Bu görüntüler ile gündem olmuştu! Bakanlık yaşlı kadına sahip çıktı

Bursa'da cani gelin, 82 yaşındaki Alzheimer hastası kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Darp edilme görüntüleri sosyal medyada yayılınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yaşlı kadını korumaya alarak huzurevine yerleştirdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILINCA, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Olay, iki gün önce Bursa'da meydana geldi. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında alzheimer hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.'yı darp etti. Görüntü sosyal medyada yayılınca durumdan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hemen harekete geçti. Gelin gözaltına alınırken, mağdur yaşlı kadın da bakanlık koruması altına alındı ve huzurevine yerleştirildi.

''DEVLETİN EMİN ELLERİNE TESLİM ALDIK''

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, "Bakanımız da talimatıyla hemen harekete geçtik ve Fatma teyzemizi bulunduğu evden aldık. Önce hastanede muayeneleri gerçekleştirildi. Raporlarını aldık. Tedavisi tamamlanınca devletin emin ellerine teslim aldık" dedi.

"KİLOSU ÇOK DÜŞÜK, DİRENCİ DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün de savcılık talimatıyla soruşturma başlattığını hatırlatan Öneş, "Darp raporu alınmış, onların adli süreçleri devam ediyor. Fatma teyzemiz bir süre bizde kalacak, ilaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. İleri seviyede bir alzheimer var. Ancak hiç ilaç kullanmıyor, bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. Yani direnci düşmüş durumda. İnşallah biz burada en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Bir süre burada kaldıktan sonra yine devletimizin hizmet verdiği özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, neresi uygunsa teyzemizi oraya nakledeceğiz" diye konuştu.

"BURADA ONA İYİ BAKACAĞIZ"

Fatma Teyze'nin hemen karnını da doyurduklarını kaydeden Öneş, "O şu anda kendi dünyasında yaşıyor. Hala kocasının sağ olduğunu, koyunlarının, keçilerinin olduğunu sanıyor, o şekilde giriyoruz bizde lafa. Uzun süredir yemek yemediğini, yolda olduğunu söyledi. Tabi biz bunu bilemiyoruz. Alzheimer olduğu için belki de bir saat önce yemek yedi. Ama gördüğünüz gibi çok zayıf, inşallah burada ona iyi bakacağız" şeklinde konuştu.