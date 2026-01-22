Bu görüntüler çok konuşulacak: Trump’ı kutup ayısına bindirdiler

  • İSTANBUL
Daha önce farklı kapak tasarımlarıyla sık sık gündeme gelen İngiliz Economist dergisi bu ayki sayısında Trump'ı merkeze alan dikkat çekici bir kapak yayımladı. İşte gizemli kapağın şifreleri...

İngiltere merkezli Economist dergisi, son sayısında ABD Başkanı Donald Trump’ı bir kutup ayısının üzerinde tasvir eden dikkat çekici bir kapakla çıktı. Davos Zirvesi'ndeki konuşması gerginlikle beklenen ve gerilimi daha da artırmasından korkulan ABD Başkanı, Davos'ta Grönland konusunda daha yumuşak konuştu. Grönland'ın mülkiyetini yine talep eden Trump, geçtiğimiz hafta dile getirdiği gümrük vergilerinden ve “gerekirse güç kullanırız” tehditlerini geri çekti. “Müzakerelerle halletmeliyiz” mesajını verdi.

Ancak yine de Grönland meselesi tamamen çözülmüş değil. Adanın güvenliğini en iyi ABD'nin koruyabileceğini söyleyen Trump, şimdilik tonunu düşürse de Grönland'ın kontrolünü istemekten vazgeçmedi. 

The Economist dergisi konuyu “müttefikler için dersler var” olarak ele aldı. Trump'ın yaklaşımı “dar ve karamsar” olarak nitelendirilirken, bu durumun “Amerika'nın ittifaklarının temelini oluşturan güveni aşındırdığı” kaydedildi. Avrupa bu sefer şanslıydı yorumu yapılırken Grönland'da ABD üssünün varlığı ve bu üsle beraber adanın hali hazırda NATO'yla beraber korunduğu belirtildi.

Öte yandan bu savuşturmanın geçici olabileceği ifade edilirken, Trump'ın eğer ABD'yle araları bozulursa Avrupa'daki müttefiklerinin daha çok şey kaybedeceği inancına sahip olduğu ve bunun da koz olarak kullanıldığı belirtildi.

Grönland'da “buzlar eriyip gün yüzüne daha önce görülmemiş şeyler ortaya çıkarken”, Trump'ın bir sert bir yumuşak tutumunun uluslararası ilişkilerde ve şimdilik adanın geleceğinde nelere yol açacağı ise soru işaretlerini artırıyor.

Öte yandan Economist’in dikkat çeken kapağı ve analizinin ardından Polonya merkezli haber platformu Nexta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in at üzerindeki fotoğrafını paylaşarak “Aradaki 10 farkı bulun” yorumunu yaptı.

