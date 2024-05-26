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Yaşam Bu görüntüler baraj gölünde kaydedildi! Şaşırtan manzara
Yaşam

Bu görüntüler baraj gölünde kaydedildi! Şaşırtan manzara

Yeniakit Publisher
2024-05-26 12:49:00 -

Diyarbakır'da baraj gölünün altında mezarlık ve pek çok tarihi yapı görüntülendi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD ekibi, su altındaki birçok tarihi yapıyı görüntüledi.

Dicle Baraj Gölü havzasında bulunan Eğil ilçesindeki baraj gölünün altında farklı medeniyetlerin tarihi yapıları yer alıyor. Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede dalış eğitimi gerçekleştirdi. Ekipler, dalış sırasında eski asma köprü, medrese, mezarlıklar gibi birçok tarihi yeri görüntüledi.

Tarihi yapıların yanı sıra bölgeye atılan ağ ve misinalar da görüntülendi.

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