Bu görüntüler Antalya'da çekildi! Yüzlerce kişinin toplanma nedeni "pes" dedirtti

Geçtiğimiz hafta babası Ramazan Kuş'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybeden Mehmet Kuş'un işyeri önünde mevlit okutulup yemek verildi. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mevlit yemeğine büyük tepkiler geldi.

Gerçek Alanya'nın haberine göre, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan mevlite yüzlerce vatandaş katılırken "Koronavirüsten yakınını kaybetmişken yüzlerce kişiyi bir araya toplayıp virüse davetiye çıkarmak akıl kârı değil. Böyle virüs bitmez" şeklinde tepkiler yükseldi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, konu hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Ürkmezer, "İlgili kişilere yasaların elverdiği tüm yaptırımlar uygulanacaktır. Ancak devlet olarak istediğimiz kadar tedbir, uyarı ve cezai işlemi uygulayalım insanlardaki bu tutum en üzücü olan. Başta sağlıkçılar, Covid-19 ile mücadele eden herkese karşı ayıp." ifadelerini kullandı.