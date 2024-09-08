Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu

Sosyal medyaya servis edilen son görüntülerse soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

Narin Güran'ın bir yakınının, cenaze bekleme salonunun önünde bulunan kalabalığa "Gidin yalan konuşun tamam mı?" diye seslenmesinin ardından yanındaki bir kadın ile bir erkek tarafından darp edildiği görülüyor.

Kadın serzenişte bulunduğu esnada, bir kadın kolunu ittirirken kim olduğu henüz bilinmeyen bir erkek tarafından kendisine yumruk atılarak susturuluyor.