Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bu sabah cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin’in otopsisi için hastaneye gelen kadın akrabalarından birinin “Gidin yalan konuşun” sözlerine diğer akrabaları fiziksel şiddetle karşılık verdi.
Sosyal medyaya servis edilen son görüntülerse soruşturmanın seyrini değiştirebilir.
Narin Güran'ın bir yakınının, cenaze bekleme salonunun önünde bulunan kalabalığa "Gidin yalan konuşun tamam mı?" diye seslenmesinin ardından yanındaki bir kadın ile bir erkek tarafından darp edildiği görülüyor.
Kadın serzenişte bulunduğu esnada, bir kadın kolunu ittirirken kim olduğu henüz bilinmeyen bir erkek tarafından kendisine yumruk atılarak susturuluyor.