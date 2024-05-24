Bu görüntü Kayseri'de kaydedildi! Şimsekler Türkiye haritası çizdi
Dün gece ilginç bir olay yaşandı. O anlar objektiflere yansıdı. Kayseri'de etkili olan şimşekler gökyüzünde Türkiye haritası oluşturdu.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Erkilet bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi basın ekibi tarafından çekilen görüntü de şimşekler Türkiye haritası oluşturdu. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin semalarında Türkiye haritası... Yağmur berekettir, bereketli cuma olsun" dedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binlerce beğeni aldı.