Bu görüntü Kars'ta çekildi!

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan canlılar, şehir merkezlerine gelerek burada yiyecek aramaya devam ediyorlar.

KARINLARI DOYURUP GERİ DÖNDÜLER

Kars Sarıkamış'ta bir anne ve iki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan boz ayılar binaya girdiler. Olaya şahit olan bina sakini hemen kamerasına sarılarak ayıların fotoğrafını çekti. Bina içerisinde bulunan çöpleri karıştıran ayılar karınlarını doyurduktan sonra ormana gerdi döndü.