Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Arabadan silahıyla indi
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir sürücü, otomobiline sürten sürücünün yanına elindeki silahla gitti.
Pendik'ten Sahil Yolu'na inen caddede geçen günlerde meydana gelen olayda, iddialara göre bir sürücü otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobil aracına sürttü. Bu duruma sinirlenen şahıs elindeki silahla otomobilinden inerek aracına sürten sürücüye doğru gitti.
Daha sonra aracına dönen silahlı şahıs, otomobilini kontrol ettikten sonra aracına bindi.
Öte yandan sürekli olarak bu tip olayların yaşanması da tartışma konusu haline geldi.