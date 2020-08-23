Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor

Bu yıl İstanbul’da yeterli miktarda yağmur yağmaması, barajlardaki doluluk oranını etkiledi. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı git gide düşerken, 22 Ağustos itibariyle barajlardaki su oranı yüzde 50,31 olarak kaydedildi. 2019’da ise yılın aynı döneminde kaydedilen doluluk oranı yüzde 61,82’ydi. Şehir genelinde su seviyesi giderek azalırken, uzmanlar tasarruf konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul’daki barajlara gelen yağışlar sonrasında, suyun yüzde 65’inin buharlaştığını söyledi. Her sene doluluk oranının düştüğünü kaydeden Demirhan, “Fakat İstanbulluların su kullanım ihtiyacı da buna istinaden artmış” dedi. Aynı zamanda Dr. Deniz Demirhan, su kullanımındaki artışın yüzde 3,5 oranında olduğu bilgisini verdi.

Alibeyköy barajında hayvanlar otluyor

İstanbul’daki su kaynaklarının başında gelen Alibeyköy Barajı’nda da tedirgin eden görüntüler kaydedildi. Alibeyköy Barajı’nda eskiden su kemerlerinin bir kısmı görünürken, şimdi susuzluk nedeniyle tamamı görünüyor. Aynı zamanda kemerlerin çevresinde de su kalmadığı ve yeşilliklerin çıktığı da gözlerden kaçmadı. Alibeyköy Barajı’nda şu günlerde küçükbaş hayvanların otlatılması da ayrıca dikkat çekti.

Bölgede hayvanlarını otlatan Ferhat Karakaş, “Ben geçen sene hayvanları getiriyordum buraya. Su doluydu. Yani ben zorla geçiyordum. Çalıların içinden geliyordum. Hayvanları çalıların içinden geçirip getiriyordum. Ayakkabılar suya batardı. Ama bu yıl su bayağı bir geriledi. Burada çocuklar yüzerdi, tekneler olurdu. Bu yıl görüyorsunuz rahatlıkla hayvanları otlatıyoruz” ifadelerini kullandı.