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Yaşam Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası
Yaşam

Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:25:00 -
Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası

Bilim insanları insan beyninin şimdiye kadarki en net haritasını çıkardı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-goruntu-cok-sasirtacak-iste-insan-beyninin-en-net-haritasi-83470

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