Bu görüntü çok şaşırtacak! İşte insan beyninin en net haritası
Bilim insanları insan beyninin şimdiye kadarki en net haritasını çıkardı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-goruntu-cok-sasirtacak-iste-insan-beyninin-en-net-haritasi-83470
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Bilim insanları insan beyninin şimdiye kadarki en net haritasını çıkardı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-goruntu-cok-sasirtacak-iste-insan-beyninin-en-net-haritasi-83470
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