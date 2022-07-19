Bu gidişle Yunanistan’da Türkiye’ye düşmanlık edecek Yunan kalmayacak!

yeniakit Ankara

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) 2021 yılında yapılan nüfus sayımıyla ilgili ilk bilgileri açıkladı. Gümülcine merkezli Gündem Gazetesi’nin haberine göre, 2011 yılındaki sayıma göre Yunanistan nüfusu 383 bin 805 kişi azalarak 10 milyon 432 bin 481 kişi olarak belirlendi.

Nüfusun yüzde 51,3’ü kadınlardan oluşuyor

Ülke nüfusunun yüzde 51,3’ü kadınlardan yüzde 48,7’si ise erkeklerden oluşuyor. Nüfusun en yoğun olduğu bölge 3 milyon 792 bin 469 kişi ile başkent Atina’nın da bulunduğu Attika bölgesi olurken, ikinci sırada 1 milyon 792 bin 69 kişi ile Orta Makedonya bölgesi yer aldı.

13 eyaletten 12’sinde nüfus azalıyor

Ülke genelindeki 13 eyaletten 12’sinde nüfus azalırken sadece Güney Ege eyaletinde nüfus sayısı 309 binden 324 bine yükseldi. Öte yandan, Greek Reporter'e göre, Yunanistan'ın nüfusu, 2011-2017 döneminde 355 bin azaldı. Bu arada, ülkenin nüfusunun 2080 yılına kadar 7.2 milyona gerilemiş olacağı tahmin ediliyor.