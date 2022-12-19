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Siyaset Bu gidişle NATO'yu rüyanızda görürsünüz! İsveç'ten skandal karar
Siyaset

Bu gidişle NATO'yu rüyanızda görürsünüz! İsveç'ten skandal karar

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 13:25:00 -
Bu gidişle NATO'yu rüyanızda görürsünüz! İsveç'ten skandal karar

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

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