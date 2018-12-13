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Bu gıdalar yüz şeklinizi değiştirebilir

Yüzünüzde aknelerin ve siyah noktaların ortaya çıkması, yüzünüzde şişlikler meydana gelmesi her zaman çölyak hastası olduğunuz anlamına gelmez. Ancak tükettiğiniz bir takım besinler cildinizi ve yüzünüzü değiştirebilir. İşte yüz şeklinizi ve cildinizi değiştiren o besinler…

13 Aralık 2018 Perşembe 21:35
Bu gıdalar yüz şeklinizi değiştirebilir

Beslenmemizde alışkanlık haline getirdiğimiz ve sürekli tükettiğimiz bazı besinler yüz şeklimizde ve cildimiz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
Cildiniz üzerinde siyah noktalar ve sivilceler meydana geliyorsa, kilonuz normal olmasına rağmen yüzünüz gereğinden fazla şişiyorsa bu durum beslenmenizde yaptığınız bir takım yanlışlardan kaynaklanıyor olabilir.

SÜT

Süt kemik gelişimi açısından önemli bir içecektir. Gelişme çağında olanlara bol bol tüketilmesi önerilirken yetiştinlerde günde 1 bardak olarak sınırlandırılmaktadır.
Sütün içerisinde yer alan laktoz çok fazla tüketildiğinde ciltte siyah nokta ve sivilceye neden olabilir.
Bazı durumlarda ise gözaltında şişlikler ve yüzde yorgunluk ifadesine neden olabilmektedir.

GLUTEN İÇEREN BESİNLER

Fazla miktarda gluten tüketen kişilerde akne, siyah nokta ve lekeler meydana gelebilmektedir. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse gluten yüz şeklinizi değiştirebilir.
Bu işaretleri fark ederseniz, vücudunuzun gluteni özümsemediğinin bir belirti olabileceğini bilmelisiniz.
Gluten aşağıda vermiş olduğumuz gıdalarda bulunur,
Buğday
Çavdar
Yulaf
Arpa

ŞEKER 

Şekerin zararlı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Olması gerekenden daha fazla şeker yiyen insanlar için de çok tipik bir yüz söz konusudur. Bu, yüzün üst kısmında derin kırışıklıklar, gözlerin altında torbalar, ince ve soluk cilt ve akne ile karakterizedir.
Eğer güzel bir cilde ve yüz hatlarına sahip olmak istiyorsak ilk olarak şekeri bırakmanız gerektiğini unutmayın. 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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