Bu gıdalar kilo aldırıyor!

Şimdi istem dışı kilo almanın nedenlerini ve bu kilolara sebep olan besinlere değinelim. Fazla kilolar hayatımızın neredeyse her anında sıkıntı yaratmaktadır. Rahat hareket etmekten nefes alıp vermedeki sıkıntılara kadar birçok rahatsızlığa sebep olmaktadır.

Öncelikle gün içinde tükettiğimiz besinlerin kalorisinin yüksek olmamasına dikkat etmeliyiz. Yağlı yemeklerden uzak durmalıyız. Bu yağlı yiyecekler vücutta kolay yakılamadığından dolayı tamamen sağlıksız kilo almaya sebep olmaktadır.

Tabii ki vücudun belli oranda yağ ihtiyacı vardır. Bunu besinlerden temin edilmeli ama sağlığı bozabilecek yağlardan uzak durulmalıdır. Mesela yemeklerimizde ayçiçek yağı yerine zeytinyağı kullanmalıyız.

KİLO ALDIRAN GIDALAR:

1-Hamur kullanılarak yapılan yiyecekler

2- Enerji içecekleri

3-Asitli içecekler

4-Mısır cipsleri

5-Dondruma

6- GDO’lu besinler

7- Sosis, salam

8- Ketçap, mayonez

9- Kızartma yöntemi ile yapılmış gıdalar

10- Şekerlemeler

11- Çikolata

Burada yazılı gıdalar kalori değerleri yüksek olması ve sağlıksız olması nedeniyle kilo almaya sebep olur. Örneğin salamın %50’si yağdır. Şekerli yiyecekler de zararlıdır. Dengesiz kilo alımına sebep olur.

Meyve sularından ananas, üzüm suyu, portakalın sağlıklı olduğu düşünülür. Tam tersine çok tüketildikleri takdirde kan şekerini yükseltir ve insanda sürekli tüketme ihtiyacı uyandırır. Böylece şekerli gıda tüketimi artacağından kilo alımına sebep olur.

Beyaz ekmek tüm besleyici lif özelliklerinden arındırılmıştır. Beyaz ekmekten küçük yaşta çocuklarımızı uzaklaştırmalıyız. Aksi takdirde küçük yaştan itibaren dengesiz kilo almaya başlayacak ve kilo dengesini kurmakta zorluk yaşayacaktır.

Aynı şekilde yetişkin insanların da beyaz ekmek tüketimi yerine tahıllı ve kepek ekmeği tüketmeleri gerekmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.