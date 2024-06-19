Bu gezegenin 1 yılı sadece 12 saat sürüyor!

Bu gezegende zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Gökbilimciler uzayın derinliklerinde daha önce benzeri görülmemiş gezegenler bulmaya devam ediyor. Yeni yapılan bir araştırmada da içerisinde bir "süper-Dünya"nın da bulunduğu 15 yeni gezegen keşfedildi.

Belirtilene göre keşfedilen gezegenler kayalık yapıda ve bazıları Dünya'dan yüzde 30 ila yüzde 70 kadar daha büyük. Ancak hiçbiri Neptün kadar büyük değil. TOI-1789 c adı verilen "süper-Dünya", bulunanlar arasında en nadiri olarak öne çıkıyor. Nadir olmasının sebebi ise yıldızına oldukça yakın bulunması. Öyle ki bu yörüngede gezegenin yıldızının etrafındaki tam bir turu (veya 1 yılı da diyebiliriz) sadece 12 saat sürüyor.

Her ne kadar daha önce bulunan benzer gezegenler, kendi gezegen sistemlerinin daha ılımlı noktalarında yer alıyor olsa da (ılımlı = sıvı suyun yüzeyde bulunması olası), TOI-1789 c'nin açıkçası yandığını söylememiz gerek.

Kansas Üniversitesi'nde çalışmalar yürüten ve araştırmanın yazarları arasında bulunan gökbilimci Ian Crossfield, açıklamasında şunları söyledi:

"TOI-1798 c, yıldızının yörüngesinde o kadar hızlı dönüyor ki bu gezegende bir yıl Dünya'da yarım günden daha kısa sürüyor. Ev sahibi yıldızlarına yakınlıkları nedeniyle bu tür gezegenler aynı zamanda aşırı sıcak - Dünya'nın Güneş'ten aldığı radyasyonun 3.000 katından fazlasını alıyor. Bu aşırı ortamda var olmak, bu gezegenin başlangıçta oluşturduğu herhangi bir atmosferi muhtemelen kaybettiği anlamına geliyor."

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Her ne kadar böylesine acımasızca sıcak ve rahatsız edici bir yerde yaşamın büyük ihtimalle bulunamayacağı bilinse de, ne türde kayalık dünyaların bulunduğunu bilmek ise diğer gezegen sistemleriyle ilgili bilgilerimizi genişletmek açısından oldukça yararlı. Bilim insanları, diğer gezegen sistemlerinde süper-Dünya'ların yaygın olarak bulunduğunu biliyor. Ancak bizimkinde böyle herhangi bir gezegen bulunmuyor. Bununla birlikte çoğu dış gezegen sistemlerinde iki veya daha fazla yıldız bulunuyor. Bizimkinde ise bilindiği gibi sadece bir adet var: Güneş. Crossfield bu konuyla ilgili şu yorumu yapıyor:

"Buna göre Güneş Sistemimiz sandığımızdan daha nadir olabilir."



Araştırmacılar TOI-1789 c isimli süper-Dünya'yı bulmak için iki farklı gözlem aracı kullandı. Bunlardan biri NASA'nın TESS uydusu. Bu uydu, bir yıldızın önünden yörüngesindeki gezegen geçtiğinde yıldızın ışığında oluşan değişimi fark edebilen hassas kameralara sahip. Böylece gezegenin varlığı ve yörüngesiyle ilgili detaylar anlaşılabiliyor.

Gözlem araçlarından diğeri ise Hawaii adasında bulunan W.M. Keck Gözlemevi. Burada da yine yıldızın ışığı gözlemlenerek bu süper-Dünya'nın kütlesi ölçüldü. Bu bilgiyle birlikte gezegenin yoğunluğu ve diğer karakteristik özellikleri anlaşılabiliyor.

Şu ana kadar gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde toplamda 5 bin 632 adet dış gezegen keşfetti.