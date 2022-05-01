  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu gençlik nereye gidiyor! Liseli kızların kavgası kamerada
Gündem

Bu gençlik nereye gidiyor! Liseli kızların kavgası kamerada

Van'da bir grup liseli kızın kavgası amatör kamera ile kayıt altına alındı. O anları kaydeden liseli erkeklerin, arkadaşları kavga ederken eğlenmeleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 18:40:00 - 2022-05-01 18:56:50

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya başta olmak üzere, televizyonlar ve "özgürlükçü" çevrelerce zehirlenen genç nesil, gündeme geldiği konularla hayrete düşürüyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup kız öğrenci kavga etti.

Bu gençlik nereye gidiyor!

Kız arkadaşlarının kavgasını kamera ile kayıt altına alan erkek öğrenciler ise o anları eğlenerek izledi.

Görüntüler sosyal medyada da gündem olurken, gençliğin içinde bulunduğu durum iç acıttı.

Medyadan etkilenen gençlerin iç acıtan hali!
Medyadan etkilenen gençlerin iç acıtan hali!

Gündem

Medyadan etkilenen gençlerin iç acıtan hali!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay