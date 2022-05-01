Bu gençlik nereye gidiyor! Liseli kızların kavgası kamerada
Van'da bir grup liseli kızın kavgası amatör kamera ile kayıt altına alındı. O anları kaydeden liseli erkeklerin, arkadaşları kavga ederken eğlenmeleri dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medya başta olmak üzere, televizyonlar ve "özgürlükçü" çevrelerce zehirlenen genç nesil, gündeme geldiği konularla hayrete düşürüyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup kız öğrenci kavga etti.
Bu gençlik nereye gidiyor!
Kız arkadaşlarının kavgasını kamera ile kayıt altına alan erkek öğrenciler ise o anları eğlenerek izledi.
Görüntüler sosyal medyada da gündem olurken, gençliğin içinde bulunduğu durum iç acıttı.