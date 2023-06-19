Bu gelişmeye Mısır hükümeti bile şaşırdı! 'O Türk şirketi ülkemize milyonlarca dolarlık yatırım yaptı' diyerek ilan ettiler

Dünya Gazetesi'nde Kerim Ülker'in haberine göre, Yeşim Tekstil, var olan 3 farklı tesisine yenisini ekleyeceğini açıkladı. Türk şirketlerinin Mısır ilgisine şimdilerde bir yenisi daha ekleniyor. Bu yatırım da yine tekstil sektörüyle alakalı.

Yeni yatırımı Mısırlı Bakan duyurdu

Yatırımı duyuran isim Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir. Geçtiğimiz günlerde Kahire'yi ziyaret eden İskefe Holding’in yönetim heyetiyle görüşme yapan Samir, Mısır'ın yabancı yatırımcıları karşılama ve destekleme konusundaki istekliliğini vurguladı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Bakan Samir, Türk firması İskefe Holding'in Mısır'ın deri ve yenilebilir jelatin pazarlarına 46 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi. Türk şirketi İskefe’nin yapacağı yatırım iki bölümden oluşacak. Bu bölümlerden olan 40 milyon dolarlık yatırım jelatin üretimine yönelik. Diğer kısmı olan 6 milyon dolarlık kısım ise deri üretimi. Bu tesisi ise İskefe Holding, Kahire'deki Robiki Leather City'deki üç üretim birimi kurarak gerçekleştirecek. Bakan Samir, Kahire'yi ziyaret eden İskefe Holding’in yönetim heyetiyle yaptığı görüşmede Mısır'ın yabancı yatırımcıları karşılama ve destekleme konusundaki istekliliğini de vurguladı.