Bu gelişme şok etti! Erden Timur dünya yıldızı için devreye girdi...

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray'da Erden Timur, uluslararası çapta ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor.

Erden Timur sezon başında yaptığı yıldız transferleriyle Galatasaray'ı bir anda şampiyonluğun en büyük adayı haline getirmişti. Dursun Özbek yönetimi ve özellikle Erden Timur'un inanılmaz hamleleriyle takım bir anda yıldızlar ordusuna dönmüştü. Galatasaray ara transfer döneminde de büyük ses getirecek bir ismi kadrosuna katmak için gaza bastı.

Galatasaray'da Erden Timur'un hedefindeki son dünya yıldızı Angel Di Maria. Juventus'a sezon başında 1 yıllık imza atan Arjantinli yıldız, büyük bir pişmanlık yaşıyor. Takımın içinde bulunduğu durumdan son derece rahatsız olan Angel Di Maria ayrılığı kafasına koydu.

Haber 7'ye göre; tam da bu noktada Erden Timur, Angel Di Maria için devreye girdi. Cimbom'a birçok yıldızı kazandıran Erden Timur, deneyimli Arjantinli yıldızın transferini de bitirerek taraftarlara büyük bir hediye vermeye hazırlanıyor.

Angel Di Maria, Juventus tercihinden dolayı pişmanlık yaşadığını resmen itiraf ederken, Erden Timur bu durumdan yararlanıp cüzi bir bedelle oyuncunun transferini bitirmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcunun Icardi'den bilgiler almaya başladığı haberleri de basına sızan detaylardan.

Juventus ile Serie A'da 11 maça çıkan Angel Di Maria 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 3 müsabakada da 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.