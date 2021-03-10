Bu gece Miraç Gecesi: İşte Miraç Gecesi için yapılacak ibadetler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Recep ayının 27'nci gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail (a.s) ile birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya hareket etti. Bir yerden sonra Cebrail (a.s.) olmadan ilerleyen efendimiz, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Miraç Gecesi'nde efendimize (s.a.v.) 5 vakit namaz farz oldu.

Efendimiz (s.a.v.) Hz. Cebrail'in rehberliğinde Cenneti, Cehennemi, âhiret menzillerini ve bütün âlemleri gezdi, gördü, Mekke'ye döndü.

Yüce Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'inde bize Miraç ile ilgili bilgiler de verdi. İsra Suresi'nde, "Kulunu (Muhammed’i) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir." buyuruldu.

5 vakit namazın Miraç Gecesi'nde farz kılınmış olması hasebiyle, bu geceyi ibadetle geçirmek büyük önem arz ediyor.

Miraç Gecesi hangi ibadetler yapılabilir?

Miraç gibi önemli gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Kul geçmişte ne günah işlemişse işlesin Bu mübarek gecede affedilmek istiyorsa ve tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmesi gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınması, 2 rek'atte bir selâm verilmesi, her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunması uygun görülmüştür.

Namazdan sonra;

100 defa " Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim "

" 100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı şerîfe okunması da tavsiye edilmiştir.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101) buyurmuştur.

Seyyidü'l-istiğfar duası şu şekildedir:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."